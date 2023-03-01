Набережную Табеева в Челнах разрисуют уличные художники

Набережная Табеева в Набережных Челнах будет использована для проведения городского фестиваля «Открытая галерея». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов, которому принадлежит идея фестиваля.

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Планируется, что уличные художники распишут стену длиной 200 метров. Приступить к работе они смогут после того, как пройдут конкурсный отбор.

В пятницу, 3 марта, в молодежном центре «Нур» состоится презентация и обсуждение концепции арт-фестиваля. Одним из спикеров выступит Эдуард Фаттахов. «Мы хотим сделать одно из самых популярных мест досуга жителей еще более привлекательным», — написал чиновник.

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, долгожданное обновление набережной Табеева начнется в этом году — благоустройство стартует с широкой южной части. Здесь появятся разнообразные функциональные зоны. Новое общественное пространство станет точкой притяжения для жителей и гостей города. В дальнейшем благоустройство основной, транзитной части набережной позволит объединить ее с территорией парка «Прибрежный» в единый ландшафтный парк.

Имя Фикрята Табеева одна из набережных Автограда получила в 2016 году. С тех пор ничего нового на ней не происходило. Саму набережную немного облагородили в 2013-м: асфальтировали велодорожки и прогулочную зону, установили скамейки, спортивные и детские площадки, а в центральной части — пункты проката различного инвентаря и киоски с едой.