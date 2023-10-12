Набережную «Камское море» и кластер «Белые горы» свяжет пешеходный веломаршрут

Фото: визит-центр

Набережную «Камское море» и обновленную территорию «Семрука» — туристический кластер «Белые горы» свяжет пешеходный веломаршрут. Добраться с пляжа до киногородка можно будет по берегу. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор ООО «Управление природными территориями», разработчик маршрута Марсель Миннуллин.

Он пояснил, что уже в сезоне-2024 можно будет прогуляться пешком, а можно будет взять на прокат велосипед — насладиться природой и окунуться в мир кинематографии, ведь именно локации «Семрука», где снимался сериал «Зулейха открывает глаза», послужили для создания туристического кластера «Белые горы».

«В настоящее время разработана туристическая карта города Лаишево. На сегодняшний день все стараются понять портрет туриста определенной территории, и мы также поняли, что люди приезжают в Лаишево в основном в летнее время и в основном на пляж. Пляж посещает по 2-3 тыс. человек в хорошие солнечные дни. Пиковая нагрузка достигает до 10 тыс. человек в сезон. Эти туристы приезжают в среднем на 2 часа, проводят 2 часа на солнце, кушают мороженое, гуляют по пляжу, купаются», — пояснил ситуацию Марсель Миннуллин.

После исследования появилась идея, как подольше «удержать» туриста в Лаишево — чтобы он мог посетить объекты показа, может быть, даже остаться с ночевкой.

«В этой связи мы объединили туристические объекты в один пешеходный маршрут — в нем есть храмы, есть очень красивый музей, конечно, пляж и „Семрук“ – „Белые горы“. Между „Семруком“ и пляжем расстояние 3 километра. На пляже уже появился визит-центр, где будут оказываться сопутствующие услуги, информирование посетителей о возможных сценариях отдыха, а также прокат велосипедов», — рассказал Миннуллин.

По его словам, добраться до Лаишева туристы смогут на машинах, а далее арендовать велосипеды, которые будут находиться на велопарковках с двух сторон — как на «Камском море», так и в «Белых горах». Поэтому у туриста будет возможность, как пройтись пешком, так и проехаться на велосипедах. Маршрут будет проходить по красивым видовым местам, лесам с вековыми соснами, обрывистыми берегами с безграничным горизонтом.

Территорию «Семрука» благоустроили благодаря федеральной программе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» при поддержке Президента России Владимира Путина.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.