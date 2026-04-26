Набережную городского парка в Елабуге затопило из-за подъема уровня воды в Тойме

Набережную парка «Шишкинские пруды» в Елабуге частично затопило из-за подъема уровня воды в Тойме. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее сообщалось о подтоплении девяти приусадебных участков поселке Васильево Зеленодольского района. Причиной тому стал подъем уровня воды в Волге.