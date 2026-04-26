news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 09:14

Набережную городского парка в Елабуге затопило из-за подъема уровня воды в Тойме

Читайте нас в
Телеграм

Набережную парка «Шишкинские пруды» в Елабуге частично затопило из-за подъема уровня воды в Тойме. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«В связи с повышением уровня воды на реке Тойма частично подтоплена набережная территории городского парка "Шишкинские пруды" в городе Елабуге», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплении девяти приусадебных участков поселке Васильево Зеленодольского района. Причиной тому стал подъем уровня воды в Волге.

#паводок #елабуга #гу мчс рф по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

Новости партнеров