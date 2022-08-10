Набережночелнинский трубный завод расширил производство нефтегазового оборудования

Набережночелнинский трубный завод (НЧТЗ) расширил производство оборудования для добычи нефти и газа. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Ринат Минхаеров.

«Проект НЧТЗ производит трубы для нефтегазовой отрасли, но сейчас мы расширили линейку продукции и внесли ее изменения в бизнес-план. Мы делаем полный спектр оборудования для закачивания скважин. То есть теперь мы под каждую скважину завозим полный комплект оборудования», – поделился он.

Минхаеров рассказал, что за пять лет число работников предприятия выросло почти в семь раз. Кроме того, на заводе создали испытательную базу для оборудования.

«Сейчас у нас работает 923 человека. Мы в разы увеличились за последние пять лет. Вместо одной смены у нас функционируют уже четыре», – отметил спикер.

На сегодняшний день вложения в НЧТЗ составляют 460 млн рублей. Всего в проект планируется вложить свыше 1,7 млрд рублей. Работа в основном ведется с нефтедобывающими компаниями России и дружественных стран ближнего зарубежья.

«Льготы, предоставляемые ТОСЭР, позволяют нам использовать сэкономленные средства в дальнейшем развитии и увеличении объемов продукции компании», – заключил гендиректор завода.

Напомним, сегодня прошло заседание комиссий под председательством Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, по результатам которых татарстанские ТОСЭР пополнились пятью инвестпроектами.