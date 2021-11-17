Набережночелнинский театр кукол представит новогоднюю сказку «Золотой ключик»

Набережночелнинский театр кукол работает над новой постановкой — новогодней сказкой «Золотой ключик» по мотивам произведения Алексея Толстого. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Анна Перехрест.

«Ближайшая премьера XXXV театрального сезона состоится 22 декабря. Главным постановщиком выступит режиссер театра кукол „Экият“ Рафаэль Тагиров из Казани», — рассказала собеседница агентства.

Для зрителей более старшего возраста в новом 35-м театральном сезоне также планируется представить еще несколько интересных спектаклей как по произведениям российских, так и зарубежных авторов: «Алиса в стране чудес» режиссера Павла Акинина, на русском и татарском языках свет увидит сказка «Зөһрә-йолдыз» («Звезда Зухра»), одной из серьезных работ театра станет постановка моноспектакля на военную тему по пьесе Рагима Мусаева «Я родился завтра».

«Сейчас все эти спектакли находятся в работе, готовится материальная часть, репетиции „Золотого ключика“ начнутся 1 декабря», — поделилась собеседница агентства.

Постановки спектаклей стали возможны благодаря участию театра в федеральном проекте партии «Культура малой Родины», направление «Театры — детям».