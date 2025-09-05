Главврача наркодиспансера Челнов отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 4 ноября главного врача Набережночелнинского наркологического диспансера Рамиля Сатдарова. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с 2017 по 2025 годы главврач искусственно завышал объемы работы сотрудников и переводил их на фиктивные вышестоящие должности. На основании этих подложных документов из бюджета больницы незаконно списывались денежные средства на общую сумму свыше 4,3 миллиона рублей.

Свою вину Рамиль Сатдаров признал частично.