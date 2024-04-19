Набережночелнинский суд арестовал мужчину, давшего взятку главе Тукаевского района

Набережночелнинский суд избрал для взяткодателя главы Тукаевского района Рамиля Тукмакова запрет определенных действий.

Напомним, глава Тукаевского района Фаил Камаев подозревается в получении взятки. По версии следствия, в 2022 году он получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. Следователи полагают, что именно Рамиль Тукмаков являлся директором строительной организации.

За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района. Противоправную деятельность удалось выявить благодаря работе следствия и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.