Набережночелнинский МУП «ПАД» распродает автотехнику за 6,9 млн рублей

Предприятие автомобильных дорог Набережных Челнов выставило на аукцион 28 единиц транспортной техники. Среди лотов легковые автомобили, автопогрузчики и снегоуборочные машины — грейдеры и снегопогрузчики на общую сумму 6,9 млн рублей. Об этом пишут «Челнинские известия».

Самым дорогим в этом лоте стала дорожная комбинированная машина 2014 года выпуска за почти 4 млн рублей. Самым дешевым — выпущенный в 2003 году автомобиль «ГАЗ 33102» («Волга») стоимостью 5,2 тыс. рублей.

Ряд легковых автомобилей также представлен машинами «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2110» за 7 тыс. рублей каждая, «Ладой Приорой» за 7,2 тыс. рублей, «ВАЗом-21110» за 10,1 тыс. рублей, «ВАЗом-2112» за 25 тыс. рублей и иномаркой FIAT Albea за 52,1 тыс. рублей.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 12 ноября, а сам аукцион запланирован на 16 ноября.