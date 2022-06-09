Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат увеличил выручку на 20%

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П.Титова за первые пять месяцев этого года нарастил выручку на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем сообщил министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову исполняющий обязанности директора предприятия Евгений Залогин во время визита в рамках работы оперштаба.

«Первые пять месяцев этого года мы отработали с отличным увеличением прибыли - более 20% и планируем не снижать эти показатели и дальше, несмотря ни на что», — заявил Залогин.

Он добавил, что предприятие обеспечивает работой свыше 1,7 тыс. человек. Спикер отметил, что среднемесячная заработная плата на производстве составляет свыше 80 тыс. рублей.

Компания производит гофрированный картон, туалетную бумагу и бумажные полотенца. Всего за 5 месяцев 2022 года выручка предприятия составила 6,5 млрд рублей. При этом объемы производства гофроупаковки выросли на 6%, производство санитарно-гигиенических изделий из бумаги выросло на 10,6%, реализация картона и бумаги – на 16%.

«У руководства предприятия есть полное понимание дальнейших действий в развитии своего производства в нынешних условиях», — резюмировал Мидхат Шагиахметов по итогам осмотра предприятия.