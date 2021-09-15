В очередном матче первенства ФНЛ набережночелнинский «КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Акроном» со счетом 0:0.

В Жигулевск автозаводцы приехали после домашнего разгрома от «Оренбурга» (0:4), что предполагало повышенный настрой у гостей. Но начали игру на Волге челнинцы достаточно осторожно, памятуя о недавней неудаче. И лишь минут через 15 гости стали постепенно отодвигать игру от своей штрафной. Впрочем, и хозяева никуда особо не торопились. Поэтому игра шла степенно и скучно. Практически без голевых моментов.

Во втором тайме автозаводцы начали очень активно, на 56-й минуте Роман Янушковский попал в перекладину. Мог забить тот же Янушковский и на 73-й минуте, но его удар в упор отразил голкипер «Акрона». Атаки гостей становятся все острее и активнее. Но в итоге забить так никому и не удалось, боевая, нулевая ничья.

«Акрон» (Жигулевск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Босов, Килин, Ефремов, Рогач — Воронин, Магомадов, Янушковский, Калугин, Свежов.

«КАМАЗ»: Баклов, Тесленко, Куликов, Морозов, Аюкин (Абазов, 81), Магомадов, Бевеев (Кириллов, 73), Калугин (Гаглоев, 70), Воронин (Мусаев, 81), Свежов, Янушковский (Османов, 81).

Посе 11 матчей в активе челнинцев стало 18 очков. В следующем туре 19 сентября на своем поле «КАМАЗ» примет соседский «Нефтехимик».