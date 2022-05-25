Набережночелнинские тепловые сети объяснили, почему в части домов нет горячей воды

В Набережных Челнах завершился первый этап гидравлических испытаний, который стартовал 11 мая в Новом городе. По нормативам срок отключения горячей воды составляет не более 14 дней, однако в ряде домов горячее водоснабжение так и не было возобновлено.

Набережночелнинские тепловые сети прокомментировали данную ситуацию. В связи с капитальным строительством теплосетей в районе ТЦ «Аврора» у энергетиков не было возможности досрочно возобновить подачу горячей воды в 22-м, 23-м, 25-м, 25-м комплексах и жилых домах 51/01 и 51/03. Накануне, 24 мая, был начат запуск горячей воды в эти комплексы.

Однако с началом работ в 24-м и 25-м комплексах были вновь обнаружены повреждения на сетях. Поэтому в жилых домах 24/01, 24/02, 23/05, 23/07 (в, г, д), 25/27 на время устранения свищей подача воды приостановлена.

«Набережночелнинские тепловые сети приносят извинения за доставленные неудобства. Будут приложены все усилия, чтобы качественно и в короткие сроки завершить ремонтные работы», — цитирует сообщение ведомства Telegram-канал мэрии Автограда.

В общей сложности в первый этап гидравлических испытаний под отключение попали 256 объектов в Новом городе, в большинстве которых горячая вода была запущена уже на 4 — 6-й день.