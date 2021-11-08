Набережная протяженностью 10 километров появится возле Казанского речного порта

Территория вокруг Казанского речного порта должна превратиться в точку притяжения горожан и туристов. Это станет возможным благодаря развитию дорожной инфраструктуры и созданию новой 10-километровой набережной. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Наряду с общественной и коммерческой зонами площадью более 1 млн кв. метров, на [прилегающей к Речному порту] территории планируется порядка 1,5 млн кв. метров жилой застройки», — отметила докладчик.

Тухватуллина пояснила, что соответствующие работы планируется провести в рамках создания Большого казанского кольца. В частности, речь идет о проектах планировки двух участков дорог — по улице Тихорецкая от улицы Техническая до улицы Магистральная и по улице Меховщиков от улицы Магистральная до улицы Девятаева.