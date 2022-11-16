Набережная озера Кабан в Казани получила «Золотой диплом» престижной архитектурной премии

Набережная озера Кабан в Казани стала обладателем «Золотого диплома» международной премии Gold Trezzini, итоги которой были объявлены накануне. Об этом сообщается в Telegram-канале «Скверы и парки Казани».

Работа над набережной системы озер Кабан завершилась два года назад. Несмотря на это, проект продолжает получать признание международных экспертов, премий и конкурсов. Впереди у набережной еще один этап: в 2023 году часть озера со стороны Старо-Татарской слободы заживет насыщенной культурной жизнью после создания туристического маршрута.

Фото: Фото: https://t.me/parkikazani

Работу над набережной озера вели Turenscape и МАП (Китай, Пекин — Россия, Москва), «Архитектурный десант», курирующий вопросы благоустройства заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, «Архитектурная студия Новиковых», Татинвестгражданпроект, «Парк-сервис» и «KMT.pro».

Международная архитектурно-дизайнерская премия Gold Trezzini («Золотой Трезини») проводится с 2018 года. В совет и жюри входят представители 32 стран. Это независимая премия, девиз которой — «Архитектура как искусство». Она объединяет тысячи архитекторов и дизайнеров со всех концов света, поддерживая дружеское соперничество между участниками из разных стран. В 2022 году на нее были поданы 1123 заявки из 74 стран мира.