Набережная озера Кабан и камерный хор РТ: в Казани пройдет выставка журнала «Сөембикә»

На набережной озера Кабан около Татарского Государственного театра имени Камала пройдет выставка журнала «Сөембикә» — «Азат хатын». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный редактор журнала Лариса Маликова.

«Экспозиция будет состоять из распечатанных нами архивных обложек журналов. Всего около 20 плакатов 29-30-х годов и одна современная. На открытии будут присутствовать руководство ОАО „Татмедиа“, Дирекция парков и скверов», — рассказала Маликова.

Выставка представляет собой своеобразное погружение в историю XX века, с 1913 года которого издавался журнал «Сөембикә».

Издания прошлых лет сегодня являются отражением истории республики и всей России. Здесь обозначены все самые важные исторические события: от революции до новой экономической политики, от дней Великой Отечественной войны до послевоенного восстановления. Но главным во всем этом для журнала оставался образ женщины, ведь «Азат хатын» (именно так назывался журнал на протяжении 65 лет) — в переводе с татарского означает «освобожденная девушка».

Обложки продемонстрируют, как реальные героини приходили на замену нарисованным портретам незнакомых женщин.

Сегодня журнал «Сөембикә» распространяется на территории Татарстана, а также в других регионах России и за рубежом. Для татар, проживающих за пределами республики, журнал является связующей нитью с малой родиной и своими корнями.

Хедлайнером мероприятия станет Государственный камерный хор Республики Татарстан, который выступит под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой.

Открытие выставки запланировано на 30 мая в 17.00. Ознакомиться с экспозицией можно будет на протяжении всего лета.