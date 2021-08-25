Набережная как в Нью-Йорке: очередной выпуск проекта «Россия — Urbanия» посвятили Казани

Столица Татарстана стала очередным «героем» видеопроекта ведущего программы «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница Тревэл», блогера и шоумена Эдуарда Мацаберидзе «Россия — Urbanия». Видео доступно на YouTube-канале.

«Город, в котором есть красные автобусы, как в Лондоне, падающая башня, как в Пизе, и обалденная набережная, как в Нью-Йорке или Чикаго», — так блогер охарактеризовал третью столицу России.

С присущими ему непринужденностью и чувством юмора Мацаберидзе рассказывает о «непопсовой» Казани и проводит видеоэкскурсию по местам, которые, по его мнению, еще недостаточно популярны у туристов.

Блогер посетил экстрим-парк «Урам», в компании фронтмена группы «Волга-Волга» Антона Салакаева прогулялся по реконструированной набережной озера Кабан, побывал в обновленной Национальной библиотеке и оценил красоту бульвара «Белые цветы».

В рейтинге «провинциальных» городов по версии Мацаберидзе Казань набрала 29 баллов из 30 возможных: на 10 баллов он оценил транспортную доступность и комфорт городской среды, на девять — привлекательность для туристов (один балл шоумен снял из-за дороговизны местных гостиниц).

Создавая проект «Россия — Urbanия», его автор хотел рассказывать о местах, где можно по-настоящему прочувствовать дух города, популяризировать внутренний туризм в России. До Казани Эдуард Мацаберидз снял выпуски о Самаре, городе Воткинске и Удмуртской Республике.