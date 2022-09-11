Набережная Кабана вошла в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века

Фото: архив «Татар-информа»

Набережная озера Кабан в Казани попала в рейтинг «20 главных зданий России XXI века». Топ составила «Афиша Daily», основываясь на оценках архитекторов и архитектурных критиков.

Проектировщики — российско-китайский консорциум Turenscape and MAP, выигравший в 2015 году в конкурсе проектов благоустройства территории с концепцией «Эластичная лента». Их основной задачей было восстановление экосистемы, отмечают в статье.

«Кабан — уникальный памятник природы в центре Казани и самая крупная по площади воды озерная система в Татарстане <...> Здесь решили создать „зелено-голубой пояс“, который связал озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную систему», — пишут авторы.

В рейтинг также вошли Dominion Tower, Сколково, ГЭС-2, Москва-Сити, парк «Зарядье» (Москва), Лахта-центр (Санкт-Петербург), штаб-квартира «Русской медной компании» (Екатеринбург), центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» (Липецкая область), воронежский крематорий и др.