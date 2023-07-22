Монумент Матери, Бендер и рунические знаки: Казань и Чебоксары связал тур выходного дня

«Показываем корабль в том виде, в каком он пришел с флота»

Время в пути из Казани в Чебоксары на скоростном судне занимает около трех часов. Туристов встречают в речном порту, где пришвартован бывший пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Сейчас это музей, а экскурсию по нему проводит номинальный командир корабля Альберт Владимиров.

Военный корабль заложили на Ярославском судостроительном заводе в 1986 году, через год спустили на воду, а в 1988 году сдали флоту. Сначала он служил в латвийском городе Вентспилс, а после распада Советского Союза перебазировался в Балтийск.

«Это малый противолодочный корабль. Таких кораблей в Советском Союзе строили 59 единиц, но четыре не успели достроить. В 1997 году нашему кораблю было присвоено наименование “Чебоксары”. На всех судах есть корабельная доска, она отливается из латуни, но доска “Чебоксар” уникальная – ее отлили из чистой красной меди, и она весит 26 килограммов. Экскурсии мы проводим с 2021 года, показываем корабль в том виде, в каком он пришел с флота», – рассказывает Владимиров.

Так, например, посетители могут побывать в каютах командира корабля, офицеров и мичманов, увидеть гарсунку (столовую мичманов), кают-компанию (офицерскую столовую), камбуз (столовую личного состава срочной службы). Кроме того, у экскурсантов будет возможность поуправлять реактивной установкой и пушкой.

«У этой иконы нельзя соврать»

Гид-экскурсовод Инна Симперович напомнила нам, что чуваши – один из немногих тюркоязычных народов, исповедующих православие. С историей христианства в Чувашии туристы могут узнать во время экскурсий, осмотрев сразу несколько древних соборов.

Так, недалеко от речного порта располагается белоснежный храм Воскресения Христова, построенный в 1758 году. Церковь интересна тем, что в ней находится мироточащая икона Божией Матери «Всех скорбящих радость». В 1941 году в храме устроили соляной склад, поэтому до сих пор на его стенах выступает соль.

Еще один исторический православный объект – Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1566 году по указанию царя Ивана Грозного. В свое время его посещала императрица Екатерина II, останавливавшаяся в Чебоксарах по дороге в Казань. В нем есть три главные святыни, включая необычную икону Николы Можайского XVI века – деревянный образ святителя Николая Чудотворца.

«Резная икона Николая Угодника всегда покоряет наших туристов, причем это икона-скульптура, сделанная из дерева. Она на икону даже не похожа, здесь целый лик. Говорят, что она чудесным образом приплыла к нам по Волге, но это легенда. Еще одна легенда – около этой иконы нельзя соврать. Если соврешь, то падешь замертво. Здесь же есть чудодейственная Иверская икона Божией Матери и икона Святого Пантелеймона, принадлежавшая Николаю II», – рассказывает Симперович.

Восхитит туристов и Введенский собор, который был открыт для прихожан еще в XVII веке. В 1555 году в том месте, где он расположен, была заложена полотняная церковь – тканый шатер. Туда поместили Владимирскую икону Божией Матери, которой освятили город. Через год построили деревянную церковь, а еще через сто лет, в 1651 году, – пятикупольный храм, который мы видим сегодня. Внутренние стены церкви украшают фрески, расписанные в XVIII веке.

«Струнные инструменты – самые важные у чувашей»

Увидеть исторические достопримечательности Чебоксар можно, прогуливаясь по семикилометровой Московской набережной, одной из самых благоустроенных в Поволжье. Она имеет пять пляжей. Здесь же находится интересная туристическая локация – стилизованный «Вход в Подземный город». Согласно легенде, ранее на этом месте существовал город с тайными ходами.

От набережной можно пройти к ЦИКовскому дому, скверу имени Константина Иванова – классика чувашской литературы, а также выйти к 150-летней, самой старой в городе, аптеке. К слову, в Чебоксарах находится и самая старая тюрьма в России, ее тоже можно увидеть во время экскурсии.

Кроме того, туристам обязательно покажут Монумент Матери, который у многих ассоциируется со статуей Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, и постамент легендарному комдиву Василию Чапаеву, родившемуся в Чувашии. Эти памятники считаются визитными карточками Чебоксар.

Гости города также побывают на самой высокой точке столицы Чувашии – в мемориальном парке «Победа», созданном к 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В парке есть музей боевой техники под открытым небом и Аллея славы. Но главный объект – Монумент Воинской Славы. С места, где он установлен, открывается обзор на город, Чебоксарский залив и Волгу.

Архитектурным шедевром советского модернизма считается здание Чувашского государственного театра оперы и балета 1980 года. «Струнные инструменты – самые важные у чувашей. Собрав образ всех струнных инструментов, архитектор Рубен Бегунц решил сотворить это здание. Тонкие медные пластинки на нем символизируют струны. В лучах солнца сверкают и должны создавать образ струн. Но чебоксарцы правдивый народ, и это здание они прозвали элеватором. Лестница театра выполнена в форме арфы», – рассказывает экскурсовод Зоя Трифонова.

«На многих объектах можно увидеть древние рунические знаки»

У туристов будет возможность прогуляться по местному Арбату – бульвару купца Ефремова, где установлены стела «Планета Маленького принца» и памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. Здесь же расположен Музей пива с экспонатами, по которым можно детально восстановить технологию древнего пивоварения. Кроме того, собраны коллекции пивных бутылок XIX века, кружек, кувшинов, пробок, подставок под пивную кружку и этикеток разных времен. Само здание построено в виде пивной бочки.

При музее работает ресторан, где можно попробовать традиционный чувашский напиток. Всего за 180 рублей здесь предлагают дегустационный набор из пяти сортов разливного пива.

Бульвар купца Ефремова выходит на Красную площадь, расположенную на Советской набережной Чебоксарского залива. Здесь установлен памятник «Символы мудрости» – большая гранитная плита, на которой изображены 53 древние руны с расшифровкой на чувашском и русском языках.

«На многих объектах в Чебоксарах можно увидеть древние рунические знаки, например на ограждениях. Чаще всего это будут солнце – восьмиконечная звезда, мировое древо, символ сердца. Символика присутствует везде. Очень здорово, когда народ так сохраняет свою культуру. Можно увидеть названия на чувашском языке. Меня радует, что наш язык сохраняется», – подчеркивает Инна Симперович.

От Красной площади к Монументу Матери ведет пешеходный мост протяженностью 320 метров. Это самый длинный световой пешеходный мост в России.

На Красной площади же расположен Национальный музей, где посетителей познакомят с историей чувашского народа, начиная с IX века. Не менее интересна экспозиция «Вышитая карта России». Она представляет собой фрагменты, вышитые вручную мастерами каждого региона и объединенные в единое полотно. Всего над картой работали более 250 мастеров. Каждый субъект РФ сам решал, как представить свой регион. К примеру, Татарстан использовал в основном зеленый цвет.

«Чувашская свадьба длится неделю»

Во второй день тура туристы отправятся в этнографический комплекс «Чуваш Керем», чтобы познакомиться с культурой и бытом чувашского народа на примере нескольких старых деревень. Дорога до комплекса из Чебоксар займет всего полчаса.

«Здесь сохраняются древние традиции и обряды чувашского народа, отмечаются праздники, например Акатуй, который сродни Сабантую. Чувашия – хмелеводческий регион. Пиво здесь варят с самых древних времен, и традиции не утеряны. Причем оно везде разное – секрет в старых пивных дрожжах, он передается из поколения в поколение. У каждой семьи свои ингредиенты – добавляют какие-то специи, травы», – рассказывает председатель Союза чувашских краеведов Сергей Сорокин.

Изюминка программы, подготовленной для гостей этнокомплекса, – фольклорно-этнографическое интерактивное шоу «Сцены из жизни чувашского народа» с элементами национальных свадебных традиций.

«Обряд чувашской свадьбы включает в себя несколько мелких обрядов. Чувашская свадьба длится неделю. Первый день – сватовство. Сваты – профессиональные люди, которые за копеечку решают, кого на ком женить, следят, чтобы не было генетических скрещиваний до седьмого колена. Раньше жених с невестой не знали друг друга до свадьбы. Жених видел невесту на свадьбе под платком, а воочию только на следующий день», – сообщил Сорокин.

Девушке подготовиться к свадьбе помогают родители и подружки невесты. Они наряжают ее и накрывают свадебным платком. Невеста, даже если хочет замуж, должна плакать – это некое прощание с девичеством.

На сватовство жених приходит с родственниками. Отец жениха приносит с собой плеть и этот символ власти передает сыну. После того как родители дают свое благословение, жених на правах хозяина новой семьи должен побить этим кнутом жену. На самом деле он бьет им по полу, не касаясь девушки.

После этого невесту забирают из родительского дома, в котором она появится уже только в качестве гостьи, в дом жениха, где свадебное торжество продолжается.

«Государственный комитет РТ по туризму и Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики работают по обмену туристическим потенциалом для наращивания турпотока в соседних регионах», – поясняют цель проекта в госкомитете.



Более подробно с программой тура выходного дня «Мне бы в Чебы» можно ознакомиться в Туристско-информационном центре Казани.

Фотографии автора, фото на анонсе – архив «Татар-информ»