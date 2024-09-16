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На звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука завели два уголовных дела о наркотиках
Сразу два уголовных дела завели против звезды сериала «Король и Шут», актера Евгения Ткачука. Актера подозревают в контрабанде и хранении наркотических веществ. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от правоохранительных структур пока не поступало.
По имеющимся данным, актера остановили накануне во время досмотра перед вылетом в Тбилиси. Представитель аэропорта Пулково сообщил агентству, что персональные данные задержанного совпадают с данными актера.
В то же время в частном конно-драматическом театре «ВелесО», где Ткачук является основателем и художественным руководителем, в разговоре с РИА Новости заявили, что не располагают информацией о его задержании и возбуждении уголовных дел.
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