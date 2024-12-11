На звание «Руководителя года» в Татарстане претендуют 89 человек

Фото: пресс-служба Правительства РТ

За победу в конкурсе «Руководитель года» — 2024 в Татарстане претендуют 89 топ-менеджеров. Об этом на заседании конкурсной комиссии сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«Перечень номинантов конкурса был сформирован на основе рекомендаций республиканских министерств и ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов Татарстана», — напомнил он.

Всего для участия в этом году поступило 102 рекомендации. Номинантов отбирали с учетом положений конкурса и полноты представленных сведений.

«Номинантами стали 89 руководителей предприятий и организаций, обеспечивших вместе со своими коллективами в 2024 году высокий уровень показателей предприятия. Именно из них нам необходимо выбрать лауреатов конкурса по соответствующим номинациям», — добавил Премьер-министр РТ.

Победителей определят в семи номинациях: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, за достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», «За цифровую трансформацию предприятия».

Ежегодный республиканский конкурс «Руководитель года» проводится в Татарстане с 2002 года. Его главная цель — обеспечить признание, поощрение и распространение положительного опыта лучших предприятий и организаций республики, которые добились высоких результатов работы и внесли значительный вклад в решение вопросов развития региона.