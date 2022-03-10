На зональном туре «Созвездия» в Агрызе приняли участие более тысячи конкурсантов

В Агрызе гала-концертом завершился зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В отборочном туре свои таланты продемонстрировали 1100 юных дарований Агрызского, Менделеевского, Актанышского, Муслюмовского, Мензелинского районов Татарстана. На традиционном зональном гала-концерте станут известны обладатели первых, вторых и третьих мест, которые получат путевку на суперфинал проекта.

Традиционно во время фестивальных дней проходит серия круглых столов, где члены отборочной комиссии встречаются с педагогами участников проекта.

«Для педагогов эти встречи становятся местом „мозгового штурма“, ведь сколько членов жюри — столько и мнений. Выбор прислушаться к совету или нет всегда остается за ними, но судя по результату, диалог выстраивается продуктивный», — рассказала заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, профессор Казанского государственного института культуры, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова.

В контексте фестивального движения такие встречи стали традиционными, но с каждым годом приобретают все большую востребованность.

Напомним, что отборочные туры также проходят в Казани (7 февраля - 17 марта), а также в Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Всего будет охвачено 45 районов Татарстана.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.