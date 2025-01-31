«На золотых квадратных метрах»: Номинанты премии Баки Урманче экспонированы в «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана в соседних залах первого этажа одновременно открылись две сборные выставки. Одна из них экспонирует около сотни произведений мастеров Союза художников Татарстана отделения Союза художников России, вторая – произведения номинантов из шорт-листа республиканской премии имени Баки Урманче.

Избранное из созданного в 2024 году татарстанскими художниками плотно разместили в двух небольших залах. Жанры, техники, темы разнообразны. Однако некоторые произведения все же можно даже с первого взгляда отнести к той или иной общей теме. Легко считываются работы-посвящения Казани, в лирическом, историческом или туристическом настроении. В последнем написана, например, примечательная картина Айгуль Сиразиевой-Ишбердиной «Гостеприимная Казань»: чайка сидит на первом плане на ручке чемодана, а на фоне – Старо-Татарская слобода.

Некоторые художники экспонируют работы, созданные в память об известных людях и героях республики. Часть авторов обыгрывает женские образы - пожалуй, самой ироничной из таких оказалась скульптура Рустама Габбасова «Ветер с моря дул». Скульптор заставляет смотрящего невольно улыбнуться после прочтения названия этикетки около символической фигуры глубоко беременной женщины в купальнике и с длинными волосами, как флаг, относимыми ветром назад.

Несколько работ затрагивают религиозные темы. Ольга Михасева представила на выставку икону «Спас Вседержитель», над которой она работала с 2019 по 2024 годы, а Юрий Павлов – картину-палех,и будто тоже почти икону, «Святая Русь». Народный художник Узбекистана и заслуженный деятель искусств Татарстана Озад Хабибуллин экспонирует картину «Иерихонская роза», а Григорий Эйдинов – картины «Стена Плача» и «Скоро праздник».

Для произведений номинантов из шорт-листа премии Баки Урманче зал всего один. Экспонаты здесь не менее разнообразны. Посетители увидят и скульптуру «Похищение Европы» Дины Сергухиной, и участвовавший уже во множестве выставок многометровый коллаж во всю стену Регины Мавриной «18 февраля», и набор ювелирных украшений с драгоценными камнями и эмалями от Раската Мухаметшина и дуэта «Райдо». Два татарских шамаиля, созданных с использованием стекла, фольги, туши, - работы номинанта на премию Гульназ Исмагиловой, которая создаёт подобные уже около 15 лет.

«Здесь представлены шамаили «99 имени Аллаха» и сура из Корана «Аль-Фатиха», то есть в переводе «Открывающая». В первой в виде ключа написано “С именем Аллаха милостивого и милосердного“. Известно, что эти слова – ключ от всех дверей. В центре композиции замочная скважина, которую и открывает ключ. В скважине зашифрованы слова “Хвала Всевышнему“, они выполнены из золотой фольги, потому что это золотые слова. Сура “Аль-Фатиха“ представлена по спирали вкруговую. Это один из самых первых, древних почерков арабской каллиграфии – руфическое письмо», - рассказала «Татар-информу» Исмагилова.

Кстати, это именно ее шамаиль, размером полтора на полтора метра, стал прошлым летом подарком от РТ королю и принцессе Малайзии и сейчас хранится в Музее исламской культуры этой страны.

Всего в этом году на премию Баки Урманче поступило 48 заявок, в шорт-лист после первого тура вошли 17 человек.

«Две выставки смотрятся очень органично, одна перетекает в другую. Хочется отметить приятную тенденцию – рост уровня качества произведений становится очень достойным. Отмечается жанровое, тематическое, стилевое разнообразие. Отобраны работы очень интересные, прекрасная графика, живопись превалирует, радуют скульпторы. Но хотелось бы вернуться к позднесоветским временам, когда у скульпторов получалось выполнять свои работы в материале, не оставались они только в гипсе. Прикладное искусство тоже интересно и тоже хотелось бы видеть большего разнообразия,. Хочу пожелать экспонентам премии Баки Урманче удачи, успехов. Здесь замечательная конкуренция, отобраны работы, прошедшие хороший отбор», - сказала замдиректора Музея ИЗО Татарстана по научному обеспечению и издательской деятельности Дина Хисамова.

Формата отчетных выставок по итогам года давно не хватало Союзу художников Татарстана, подчеркнул его новый председатель Рабис Саляхов. Со следующего года, говорит он, в подобных выставках появятся номинации «открытие года (художник)», «картина года» и т. д.

«Выставки организованы на этих золотых квадратных метрах выставились, и, как мы и хотели, выставка номинантов на премию Баки Урманче проистекает из наших рядов, из нашего Союза. Но открытие выставки – не самоцель. Самоцель – круглый стол в конце февраля, где мы обговорим, какие у Союза есть проблемы, куда мы идём, что мы должны делать, определить направления, проанализировать тенденции. Мне кажется, такого формата работы Союзу художник ок в последнее время не хватало. Без этого мы выпадаем из общественного пространства», - подчеркнул Саляхов.

Заслуженный деятель РТ, кандидат искусствоведения Ольга Улемнова предложила Минкультуры региона возродить закупку произведений искусства в фонды музеев именно с подобных сборных выставок, как это происходило в СССР.

Посетить выставку номинантов на премию Баки Урманче и сборную выставку Союза художников Татарстана можно до конца февраля.