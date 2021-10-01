На жителя Зеленодольска завели уголовное дело за то, что избивал жену и 11-летнюю дочь

Как полагает следствие, с апреля по сентябрь этого года 42-летний житель Зеленодольска, будучи пьяным, регулярно избивал свою супругу и 11-летнюю дочь.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего». Он признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.