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Ру Тат
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1 октября 2021  13:57
Павел Климчак

На жителя Зеленодольска завели уголовное дело за то, что избивал жену и 11-летнюю дочь

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Как полагает следствие, с апреля по сентябрь этого года 42-летний житель Зеленодольска, будучи пьяным, регулярно избивал свою супругу и 11-летнюю дочь.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего». Он признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#уголовное дело #истязание малолетнего ребенка
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