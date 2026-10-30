На жителя РТ возбудили дело за травмы сына при падении с электросамоката

В Татарстане на отца завели уголовное дело после того, как его сын получил травмы, упав с электросамоката.

Как рассказали в МВД по РТ, 11 сентября в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ отец дал поуправлять самокатом своему 7-летнему сыну. Мальчик не удержал руль, упал и ударился головой, его госпитализировали. В дальнейшем ребенку потребовалась реанимация и перевод в ДРКБ Татарстана.

Медики сообщили о случившемся в полицию, после чего была проведена проверка. По ее результатам на отца возбудили дело о вовлечении ребенка в опасные для него действия. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.