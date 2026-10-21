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Происшествия 21 октября 2026 16:56

На жительницу РТ завели дело – ее ребенка увидели в корзине для кондиционера

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На жительницу РТ завели дело – ее ребенка увидели в корзине для кондиционера
Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей завели на 23-летнюю многодетную мать из Набережных Челнов. Об этом сообщает МВД по РТ.

Поводом для этого стал инцидент, произошедший в сентябре в 78-м комплексе новой части города. Жильцы заметили в корзине для кондиционера на 12-м этаже маленького ребенка, попавшего туда из окна. Прибывшие на место полицейские установили, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать, 24-летний отец и трое детей – годовалая девочка, ее трехлетняя сестра и двухлетний мальчик. В этот день родители их оставили дома одних.

Родители вели аморальный образ жизни: грязная квартира, отсутствие продуктов, неопрятные дети, у которых позже выявили педикулез. Парочка злоупотребляла алкоголем, дети часто оставались без присмотра.

На 23-летнюю женщину в отделе полиции «Автозаводский» завели уголовное дело. Детей забрали в дом ребенка. Органы опеки намерены лишить парочку родительских прав.

#многодетная мать #Многодетная семья #Набережные Челны #педикулез
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