На зимнем этапе «Туриады» в Самаре Татарстан представят 14 спортсменов

В Самарской области стартовало Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек (14-15 лет), а также юниоров и юниорок (16-21 год). Открыл соревнования полномочный представитель Президента России в ПФО Олег Машковцев, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Результаты Первенства будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который пройдет в мае в Хвалынске Саратовской области.

В день открытия состоялась эстафета на лыжных дистанциях на Кубок Приволжского федерального округа. В возрастной группе юниоров и юниорок победила команда из Республики Марий Эл, второе место заняла Удмуртская Республика, третье – Самарская область.

Среди юношей и девушек первенствовала команда из Удмуртской республики, второе место у команды Самарской области, третье место заняли представители Республики Марий Эл.

Республику Татарстан на Первенстве представляют 14 спортсменов – 13 из Казани и 1 из Набережных Челнов.

В рамках мероприятия также состоялось совещание Олега Машковцева с руководителями спортивно-туристских федераций и клубов ПФО, где обсуждались вопросы развития спортивного туризма и подготовка к лагерю «Туриада».