На жилищные сертификаты в 2026 году направят 10 млрд рублей

Правительство РФ утвердило распределение жилищных сертификатов в 2026 году. На эти цели из федерального бюджета будет направлено свыше 10 млрд рублей, говорится на официальном сайте. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», – отмечается в сообщении.

На поддержку могут рассчитывать отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. Среди них – пострадавшие от Чернобыля, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, жители районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

«Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий», – уточнили в правительстве.

Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Документ о распределении сертификатов будет официально опубликован.