На жилищные программы для молодых семей Татарстана выделили почти 700 млн рублей за 5 лет

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В Татарстане реализуются четыре жилищные программы для молодых семей. Всего за последние пять лет более 3 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия — на это было направлено почти 700 млн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«В 2023 году 81 молодая семья из 38 городов и районов республики приобрели жилье благодаря программе „Обеспечение жильем молодых семей“. За время реализации с 2006 года программы 8 122 татарстанская молодая семья улучшила свои жилищные условия. Получателями субсидии в 2024 году планируются 84 молодых семей из 41 муниципального образования Республики Татарстан», — отметил спикер.

Кроме того, по программе «Молодая семья» предоставляется социальная ипотека под семь процентов годовых. Только в этом году ее получили 320 семей.

Также в 2023 году предоставлена беспроцентная рассрочка 30 молодым семьям по закону Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

Ежегодно в Татарстане проводится «Молодежный жилищный конкурс», распределяются 49 квартир для активной молодежи, молодых специалистов и сотрудников, работающих с молодежью, на условиях социальной ипотеки Госжилфонда Татарстана.