На жилье, пенсии и образование: как изменится маткапитал в 2024 году

Эдуард Вафин: «Материнский капитал – это самая крупная в денежном выражении мера социальной поддержки»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С февраля средства маткапитала будут проиндексированы на 7,5%»

Как изменится размер маткапитала в феврале 2024 года на первого и второго ребенка по сравнению с 2023 годом? Как по прогнозу он может подрасти в последующие годы?

Материнский капитал – это самая крупная в денежном выражении мера социальной поддержки. За 16 лет реализации программы закон о материнском (семейном) капитале (МСК) претерпел много позитивных изменений: от срока его действия до круга людей, которые имеют право его получить, и списка направлений, на которые можно направить средства господдержки. Конечно же, менялся и размер самой выплаты. Самые первые сертификаты мы выдавали на 250 тыс., а сегодня его стоимость выросла в три с лишним раза. Так, с февраля этого года материнский капитал, согласно прогнозу Минэкономразвития, будет проиндексирован на 7,5%. На первого ребенка семья получит почти 631 тыс. рублей, а на второго ребенка – 834 тыс. рублей.

Материнский капитал подлежит индексации один раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.

Сколько татарстанцев воспользовались господдержкой за все годы реализации программы? Сколько всего средств выплачено жителям региона?

В прошлом году мы вручили наш юбилейный 400-тысячный сертификат на материнский капитал семье Файзуллиных из Казани. Сертификат выдан на долгожданного первенца. На сегодняшний день мерой господдержки обеспечено более 407 тыс. татарстанских семей. Из федерального бюджета за все время реализации программы выделено 136,1 млрд рублей.

Давайте напомним: на что можно потратить маткапитал?

Начну с самого важного: материнский капитал невозможно обналичить, продать или обменять. Необходимо помнить, что любые подобные предложения противоречат закону. Татарстанцы могут распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по одному или нескольким направлениям, которые определены законом. Это покупка квартиры или строительство дома, получение образования, адаптация детей-инвалидов, направление средств на накопительную часть пенсии, также можно получать ежемесячную выплату из средств господдержки.

Как я уже сказал, за 16 лет программа материнского капитала претерпела много положительных изменений. Если ранее сертификат выдавался только на второго ребенка, то сегодня он выдается и на первенца. Если ранее средства МСК можно было направить только на образование в государственных учреждениях, то теперь и на услуги частных организаций, конечно, при соблюдении определенных условий.

«Одним из наиболее популярных направлений использования средств по-прежнему остается улучшение жилищных условий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Улучшение жилищных условий – самое популярное направление»

На что чаще всего тратят маткапитал жители Татарстана?

Одним из наиболее популярных направлений использования средств по-прежнему остается улучшение жилищных условий. На обеспечение этих целей республиканское Отделение СФР за весь период реализации программы перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 10,9 млрд рублей.

Средства материнского капитала татарстанцы направляли на оплату договора долевого участия в строительстве, строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также компенсировали затраты за построенный или реконструированный дом, оплачивали первоначальный взнос при получении кредита, в том числе ипотечного, а также на приобретение или строительство жилья. Кроме того, участники программы погашали ранее предоставленный кредит, основной долг или оплачивали проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, вносили платеж в счет уплаты вступительного или паевого взноса, если владелец сертификата являлся участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

Тем, кто еще думает распорядиться средствами маткапитала по направлению «улучшение жилищных условий», напомню, что с 2020 года подать заявление можно непосредственно в банке, в котором открыт или открывается кредит. Достаточно обратиться в кредитное учреждение и подать одно заявление вместо двух, как это было раньше, когда помимо банка нужно было обратиться в СФР. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам Соцфонда по электронным каналам связи, что существенно ускоряет процесс.

Кому положены выплаты из маткапитала и как их оформить?

Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов, на душу населения в Татарстане в прошлом году был равен 24 438 рублям, а в 2024-м – 26 270 рублям. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других финансовых поступлений, которые получают родители и дети. Отмечу, что по всем направлениям расходования средств материнского капитала заявления подаются в электронном виде через личный кабинет, также можно подать заявление и при личном визите в офисах МФЦ.

Размер ежемесячных выплат по республике в 2023 году был равен прожиточному минимуму на детей – 11 852 рубля, в 2024 году он составит 12 741 рубль. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует вновь подать заявление. И еще: получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.

С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка. Еще одно изменение касается даты зачисления средств. Теперь выплата зачисляется всем семьям в один день – 5-го числа каждого месяца. В эту дату родители получают средства за предыдущий месяц.

«В 2023 году более 2,7 тыс. татарстанских семей приняли решение направить средства маткапитала на образование детей» Фото: © «Татар-информ»

«За год более 2,7 тыс. татарстанских семей направили средства господдержки на обучение детей»

Насколько популярно использование средств маткапитала на образование детей?

С каждым годом этим пользуется все больше семей. Только в 2023 году более 2,7 тыс. татарстанских семей приняли решение направить средства на эти цели, на что было выделено более 393 млн рублей. За все время реализации программы на эти цели фонд перечислил более 2 млрд рублей.

Родители студентов могут оплатить средствами материнского (семейного) капитала не только обучение в институте или в колледже, но и проживание в общежитии. Уточню, что возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, не должен превышать 25 лет на дату начала обучения. А ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, уже должно исполниться три года, только в том случае, когда родители получили сертификат после рождения второго ребенка и решили потратить маткапитал на образование старшего.

Родители могут оплатить капиталом и образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. При этом использовать маткапитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя, регистрации в качестве самозанятого в данном случае не достаточно. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – наличие у индивидуального предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем или, например, при найме няни для присмотра за детьми.

Для семей, которые решили направить средства МСК на оплату услуг предпринимателей, необходимо подать заявление через портал госуслуг или сайт Соцфонда в электронном виде либо при визите в МФЦ. Поскольку у индивидуальных предпринимателей, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с Социальным фондом, владельцу сертификата нужно представить нам оригинал договора, а регистрацию в качестве ИП и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал, не дожидаясь, когда ему исполнится три года.

Как татарстанцы могут контролировать остаток средств маткапитала?

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

«Получить отцовский капитал может мужчина как с российским гражданством, так и без него. Главное, чтобы гражданство России было у ребенка» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Маткапитал в некоторых случаях получают не только матери, но и отцы»

В каких случаях маткапитал может оформить отец?

Действительно, материнский капитал в некоторых случаях получают не только матери, но и отцы детей. Эта мера поддержки существует с 2007 года. Оформить меру поддержки отец может, если он единственный усыновитель, если мать ребенка умерла, признана судом умершей либо лишена родительских прав или ограничена в них. Также это возможно, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление, кроме случаев усыновления ребенка отчимом. Эта норма позволяет также получать маткапитал мужчинам при рождении детей от суррогатной матери.

Если мужчина получил право на капитал, а потом женился и воспитывает ребенка в новой семье, сертификат на пособие у него сохраняется. Получить отцовский капитал может мужчина как с российским гражданством, так и без него. Главное, чтобы гражданство России было у ребенка, рождение или усыновление которого дало отцу право на получение капитала.

Для оформления меры поддержки отцу или усыновителю достаточно подать заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре. Распоряжаться денежными средствами мужчины могут в тех же целях, что и женщины, за исключением формирования накопительной пенсии.

Недавно Госдума приняла закон, ужесточающий условия выдачи материнского капитала. Ограничения касаются мигрантов, которые стали гражданами России уже имея детей. Расскажите об этой инициативе: когда она вступит в силу?

Да, Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении условий выдачи материнского капитала – с января 2024 года будет выплачиваться только тем родителям, у которых было гражданство России на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство в связи с рождением.

В тех случаях, когда родитель приобретает гражданство России, имея уже ребенка – не гражданина нашей страны, средства МСК выплачиваться не будут. Сейчас на предоставление маткапитал могут претендовать граждане России при рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, независимо от места рождения.

Отмечу, что новые правила не будут распространяться на граждан России – жителей четырех новых регионов, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей (учитываться будет их статус на день вхождения регионов в состав России).