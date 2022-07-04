Мороженое с жидком азотом и с алкоголем: в Казани прошел фестиваль «Вкус лета»

Для казанских сладкоежек состоялся настоящий праздник — на Кремлевской набережной завершился фестиваль мороженого «Вкус лета». Различное мороженое представили более десяти компаний-участников из разных городов России, в том числе и из Татарстана. Мороженое с виски, тайское жареное мороженое и холодный десерт с азотом — это далеко не всё, что могли попробовать казанцы.

На протяжении трех дней для гостей фестиваля проходили мастер-классы, их вниманию была представлена концертная программа с выступлением местных творческих коллективов. И, конечно же, более десяти палаток предлагали казанцам мороженое разных видов, цветов и форм.

«На самом деле фестиваль очень клевый, здесь есть много разных и новых для меня видов мороженого: и восточное, и алкогольное, и жареное. Такое ты точно не сможешь встретить в магазине», — поделилась впечатлениями гостья фестиваля Элина Гусейнова.

Несмотря на широкий выбор, самые длинные очереди собирали палатки с восточным десертом, сливочным пломбиром и скульптурным мороженым. Например, поклонникам Мерлин Монро предлагали мороженое в виде розовой головы актрисы. Однако особый ажиотаж среди гостей фестиваля вызвало необычное жареное мороженое.

«Технология приготовления нашего мороженого пришла из Таиланда и имеет название «ролл». Это лакомство холодного обжаривания, то есть снизу холодная обработка, а сверху тепловая. Это и позволяет придать ему такую форму», — рассказала участница фестиваля «Вкус лета» Салиха Рахматуллина.

Салиха участвует в фестивале мороженого не в первый раз. По словам предпринимателя, на сегодня в Казани отсутствуют магазины, которые торгуют мороженым собственного производства. «Таких торговых точек в городе нет, однако фестиваль дает возможность заявить о себе», — добавила она.

И пока юные посетители фестиваля лакомились необычными «роллами», взрослые наслаждались десертом с пометкой «18+», главным ингредиентом которого стала алкогольная составляющая. Известные всем классические коктейли в виде мороженого особенно полюбились посетителям.

«Я попробовал мороженое „Шум“, в состав которого входит виски, банан и корица. Очень необычное сочетание, но мне безумно понравилось», — заметил гость фестиваля Кирилл Фомин.

Помимо гастрономических удовольствий для гостей были организованы спортивные состязания, мастер-классы по игре на укулеле и площадка для изучения английского языка с участием носителя языка. Завершился фестиваль мороженого концертом с выступлениями местных творческих коллективов.