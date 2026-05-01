На женском треке «КазаньФорум» обсудят вопросы искусственного интеллекта в исламском мире

На мероприятиях трека «Женский взгляд» в рамках «КазаньФорум» обсудят ключевые тенденции развития женского предпринимательства, инновационных проектов и кооперативных инициатив, влияние женщин на формирование устойчивой экономики в социальных секторах, а также цифровую трансформацию отраслей в России и странах исламского мира, сообщили организаторы форума.

В этом году впервые пройдет сессия «Женщины исламского мира: предпринимательство и экономика в эпоху искусственного интеллекта», организованная объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие». Согласно сообщению, участницы обсудят успешные бизнес-кейсы, в том числе в сфере IT, применение ИИ для оптимизации процессов, прогнозирования спроса и создания устойчивых экономических моделей.

Важными сессиями трека станут «Карьерные траектории женщин: возможности, вызовы и перспективы развития», «Женщины в экономике: векторы международного сотрудничества» (Совет Евразийского женского форума), а также «Женский фактор экономического роста: семья, общество, будущее» (Союз женщин России).

Участие в дискуссиях подтвердили предпринимательницы и женщины-эксперты из России, Бразилии, Марокко, ОАЭ, Кении, Таиланда, Ганы, Пакистана, ЮАР, Азербайджана, Камеруна, Египта, Сьерра-Леоне, Омана, Малайзии, Вьетнама, Лаоса, Индии, Казахстана, Индонезии, Киргизии и других стран.

Одной из участниц форума станет актриса бразильского сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантос. Она примет участие в дискуссиях, проведет встречи с представительницами бизнеса и посетит показ скромной моды Modest Fashion Day.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что трек «Женский взгляд» является площадкой для обсуждения роли женщин в экономике, выработки практических инициатив и развития международного сотрудничества. Уже третий год проводятся международные премии имени аббасидской принцессы Зубейды бинт Джафар «Halal Business Woman» и «Halal Charity Woman». В этом году их получат женщины, имеющие выдающиеся успехи в бизнесе и благотворительности.

Оператором по подготовке и проведению «КазаньФорум» выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».