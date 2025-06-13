Корональные дыры на Солнце 13 июня 2025 года

Фото: xras.ru

Ночью на Земле внезапно началась магнитная буря силой выше среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По информации специалистов, буря началась с 23 часов 12 июня по московскому времени. При этом «балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн».

Причины возмущения геомагнитного поля пока неочевидны. Приборы зафиксировали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем планету солнечном ветре. Однако скорость плазмы (а это главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало, отмечают ученые.

Прогноз: xras.ru

Впрочем, прогнозировалось, что в ночь с 13 на 14 июня на планету начнет воздействовать крупная корональная дыра, уже сейчас хорошо различимая в южном полушарии Солнца. Поэтому исследователи предполагают, что Земля уже взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры. В свою очередь скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика – в течение сегодняшнего дня.

«Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно <...>. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов», – поясняют физики.

Согласно данным NASA, во время геомагнитных штормов уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

Помимо прочего, при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.