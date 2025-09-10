На Земле разразилась магнитная буря неизвестного происхождения

Ночью на Земле неожиданно произошла магнитная буря, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. У ученых пока еще нет объяснений, что могло вызвать столь бурное возмущение магнитного поля. Облака плазмы, вызывающие геомагнитную активность к планете не приближались.

«Единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов», — отметили в лаборатории. Действительно ли речь идет о суббуре, станет ясно по результатам дальнейших исследований.

Магнитные бури на Земле обычно вызываются вспышками на Солнце. Такие события приводят к нарушениям в работе энергосистем, навигационных систем и влияют на пути миграций птиц и животных. Однозначные разъяснения, как влияют магнитные бури на здоровье людей, ученые пока дать не могут.