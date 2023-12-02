На Земле прошла сильная магнитная буря

На Земле со вчерашего дня проходит магнитная буря. Об этом следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», – гласит в строке о состоянии за последние 3 часа.

Сильная магнитная буря (G3) началась накануне в 12 часов дня, к 3 часам дня она ослабела: с 3 и до 6 часов вечера – умеренная (G2), с 9 часов вечера 1 декабря и до 6 утра сегодняшнего дня – слабая (G1).