На Земле ожидается сильная магнитная буря 25 декабря

25 декабря на Земле ожидается сильная магнитная буря. Причиной станет сильная вспышка на Солнце, произошедшая сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что по интенсивности вспышка была близка к границе максимального класса. Ее последствия могут достичь Земли ко второй половине дня. Они, как ожидается, приведут к магнитной буре среднего уровня, которая продлится порядка 8-10 часов.

Специалист обратил внимание, что в последние 15 дней вспышек класса Х на Солнце не происходило. Однако та, что была зарегистрирована 24 декабря, может послужить сигналом окончания периода спокойствия.