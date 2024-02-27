На Земле началась внезапная магнитная буря после вспышек на Солнце

После трех мощных вспышек на Солнце на Земле началась внезапная магнитная буря. Об этом сообщает издание «Метеовести» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

Вспышки не смогли оказать существенного влияния на магнитосферу Земли, но «часть солнечного вещества все же зацепила нашу планету», заметили в связи с этим в «Фобосе».

После 6.00 27 февраля по московскому времени коэффициент Кр (по нему оценивают уровень возмущений геомагнитного поля) превысил отметку четыре единицы, и магнитосфера перешла в слабовозмущенное состояние. В 9.01 по Москве рост уровня продолжился, и Кр увеличился до пяти единиц.

«<…> это значит, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — констатировали в центре.

По пятибалльной шкале буря класса G1 — это самая незначительная магнитная буря. Явление такой силы может вызывать слабые колебания напряжения в электросети, немного влиять на работу спутников и приводить к возникновению полярных сияний.

Впрочем, магнитных бурь не было в прогнозах на текущий день. Поэтому, скорее всего, начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и скоро прекратится. Это первая магнитная буря с начала 2024 года.

Согласно прогнозу Института прикладной геофизики, геомагнитное поле 27 февраля могло быть неустойчивым, а 28 февраля оно должно быть спокойным с отдельными периодами неустойчивости. «Вспышечная солнечная активность 27-28 февраля возможно <…>, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные», — отмечали ученые.