На Земле началась слабая магнитная буря

Прогнозировавшаяся уже в течение трех дней магнитная буря наконец-то началась. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизится в отметке в пять единиц индекса Кр, которая как раз и соответствует слабой магнитной бури, но получилось это только после 17 часов 9 минут», – отметил специалист, резюмировав, что именно с этого момента на планете фиксируется слабая магнитная буря (класс G1).

По словам Леуса, с учетом различия прогнозов и реального состояния геомагнитного поля нашей планеты прогнозирование дальнейшего состояния магнитосферы Земли и того, как долго продлится начавшаяся магнитная буря, «дело бесперспективное».