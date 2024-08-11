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На Земле началась слабая магнитная буря
Прогнозировавшаяся уже в течение трех дней магнитная буря наконец-то началась. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.
«Сегодня утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизится в отметке в пять единиц индекса Кр, которая как раз и соответствует слабой магнитной бури, но получилось это только после 17 часов 9 минут», – отметил специалист, резюмировав, что именно с этого момента на планете фиксируется слабая магнитная буря (класс G1).
По словам Леуса, с учетом различия прогнозов и реального состояния геомагнитного поля нашей планеты прогнозирование дальнейшего состояния магнитосферы Земли и того, как долго продлится начавшаяся магнитная буря, «дело бесперспективное».
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