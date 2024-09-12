На Земле началась сильная магнитная буря, возможны полярные сияния

Северное сияние над Татарстаном

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Начавшаяся сегодня днем на Земле магнитная буря усилилась до уровня G3, который соответствует сильной магнитной буре. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова подтвердили ТАСС, что магнитная буря, вопреки прогнозам, повысилась до уровня G3 (сильный шторм).

Во время геомагнитных бурь такой силы может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния наблюдаются на широтах до 50 градусов.

Прогноз положения полярного овала на 22-23 часа по московскому времени Фото: xras.ru

Позднее Леус заметил, что «высокая интенсивность продолжающейся магнитной бури <...> опустила авроральный овал до 55 градуса северной широты». В таких условиях наблюдать полярные сияния можно в том числе и находясь на территории Татарстана.

«Полярные сияния над европейской частью страны. Прогноз на Москву, Санкт-Петербург, всю среднюю полосу — до 90%. Сибирь — север. Норвегия залита вся. Смотрите в окна», — отметили в связи с этим в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

До этого в лаборатории рассказали, что изменение геомагнитной обстановки началось около 6.00 по Москве, когда скорость солнечного ветра скачком выросла с 350 км/с до примерно 450 км/с. Второй скачок до примерно 530 км/с произошел около 12.00 по Москве и привел к повышению геомагнитной активности до уровня G1. Позднее ученые заметили, что до Земли всё же дошло ожидавшееся облако плазмы от Солнца.