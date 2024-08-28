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Общество 28 августа 2024 08:42

На Земле началась магнитная буря средней интенсивности

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На Земле началась очередная магнитная буря. Она не поднимется выше второго уровня интенсивности (соответствует классу G2) и будет непродолжительной. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

«После 3 часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и её интенсивность усиливаться не будет», – отметил специалист.

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