На Земле началась магнитная буря средней интенсивности

На Земле началась очередная магнитная буря. Она не поднимется выше второго уровня интенсивности (соответствует классу G2) и будет непродолжительной. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

«После 3 часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и её интенсивность усиливаться не будет», – отметил специалист.