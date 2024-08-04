На Земле началась магнитная буря

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В полдень воскресенья на Земле начала магнитная буря – она будет слабой и непродолжительной. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

«Индекс Кр, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли в 11 часов 56 минут по московскому времени достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре, класса G1», – написал специалист.

По его предположениям, более сильной магнитная буря не станет и продлится недолго. В пятницу Леус прогнозировал, что магнитная буря начнется в субботу вечером.