На Земле 8 августа ожидается самая мощная с начала лета магнитная буря

В пятницу, 8 августа, Землю накроет самая мощная с начала лета магнитная буря. Об этом сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца», — цитирует эксперта РИА «Новости».

По данным ученого, плазма придет к Земле ожидается в 07:00 мск 8 августа. В момент удара геомагнитный индекс Kp может подскочить до значения 6 – это самое большое значение с 13 июня.

Под влиянием магнитной бури ухудшается работа энергосистем. Также это явление влияет на миграционные пути птиц и животных. Если бури сильные, то они могут нарушить коротковолновую связь и работу систем навигации, а также возможны сбои напряжения в промышленных сетях. Помимо этого, высокая активность Солнца может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. При этом у ученых пока нет однозначного ответа на вопрос, влияют ли магнитные бури на здоровье человека.