На железной дороге в Татарстане пройдет месячник «Внимание, переезд!»

На сети железных дорог в Татарстане с 20 ноября по 20 декабря пройдет месячник «Внимание, переезд!». Акция направлена на предупреждение ДТП с участием автотранспорта и поездов, напоминание водителям правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В течение месяца работники Горьковской железной дороги будут посещать автошколы и автопредприятия, проводить инструктажи и беседы с водителями, распространять информационные материалы о правилах проезда через железнодорожные переезды», – отметили в пресс-службе.

Во время специальных рейдов железнодорожники проведут профилактические беседы с водителями автотранспорта, а также выдадут памятки с правилами движения вблизи железнодорожных переездов.

Всего за январь – октябрь работники ГЖД провели около 2 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, правила пересечения железной дороги напомнили более 209 тыс. автомобилистам.

Основными причинами нарушений, которые совершают водители автотранспорта на переездах, являются игнорирование запрещающих сигналов, объезд опускающегося шлагбаума, несоблюдение требований знака «Стоп».