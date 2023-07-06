На железнодорожных вокзалах Татарстана пройдет День пассажира

На трех железнодорожных вокзалах Татарстана завтра, 7 июля, пройдет День пассажира, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В ходе мероприятия все желающие смогут задать вопросы и высказать свои предложения по организации перевозок в пригородном железнодорожном сообщении», — отметили в пресс-службе.

Акция пройдет на вокзалах Бугульмы с 16.00 до 17.00, Кукмора — с 10.00 до 11.00, а также на станции Компрессорный — с 8.00 до 9.00.

День пассажира также состоится в пригородном поезде №6751/6753 сообщением Казань — Ульяновск на участке Казань — Зеленый Дол c 14.03 до 14.43.