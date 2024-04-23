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Общество 23 апреля 2024 21:12

На железнодорожных вокзалах Татарстана пройдет «День пассажира»

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Пригородная пассажирская компания «Содружество» 24 апреля проведет «День пассажира». Во время акции татарстанцы смогут задать вопросы и высказать предложения по организации железнодорожных перевозок.

«Такие акции проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания пассажиров. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры», – говорится в сообщении компании.

В Татарстане акция пройдет на вокзалах Кукмор с 9 до 10 часов и Компрессорный с 8 до 9 утра. Кроме того, День пассажира проведут в пригородном поезде №6749 сообщением Казань – Бурундуки на участке Казань – Свияжск с 14.19 до 15.05.

#день пассажира
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