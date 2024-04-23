Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На железнодорожных вокзалах Татарстана пройдет «День пассажира»
Пригородная пассажирская компания «Содружество» 24 апреля проведет «День пассажира». Во время акции татарстанцы смогут задать вопросы и высказать предложения по организации железнодорожных перевозок.
«Такие акции проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания пассажиров. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры», – говорится в сообщении компании.
В Татарстане акция пройдет на вокзалах Кукмор с 9 до 10 часов и Компрессорный с 8 до 9 утра. Кроме того, День пассажира проведут в пригородном поезде №6749 сообщением Казань – Бурундуки на участке Казань – Свияжск с 14.19 до 15.05.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»