На железнодорожных вокзалах Татарстана пройдет «День пассажира»

Пригородная пассажирская компания «Содружество» 24 апреля проведет «День пассажира». Во время акции татарстанцы смогут задать вопросы и высказать предложения по организации железнодорожных перевозок.

«Такие акции проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания пассажиров. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры», – говорится в сообщении компании.

В Татарстане акция пройдет на вокзалах Кукмор с 9 до 10 часов и Компрессорный с 8 до 9 утра. Кроме того, День пассажира проведут в пригородном поезде №6749 сообщением Казань – Бурундуки на участке Казань – Свияжск с 14.19 до 15.05.