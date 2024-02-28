На железнодорожных вокзалах Казани и Нурлата откроются избирательные участки

На железнодорожных вокзалах Казани и Нурлата в дни голосования на выборах Президента России будут работать избирательные участки. Они будут открыты с 8.00 до 20.00, сообщает пресс-служба РЖД.

«С 15 по 17 марта на выборах Президента России граждане смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах в 28 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Участки для голосования на вокзалах будут организованы в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и официальных делегаций. На вокзалах также предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку.

Для голосования потребуется только паспорт гражданина России. При этом необходимо заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения. Это можно сделать до 11 марта через портал Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. С 6 по 11 марта – еще и в участковой избирательной комиссии.

ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).