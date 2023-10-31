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На железнодорожном вокзале Казань-2 появился зал ожидания для маломобильных пассажиров
На железнодорожном вокзале Казань-2 открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров. Пространство оснащено посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Для слабослышащих пассажиров установлена индукционная петля, а рядом с входом – кнопка вызова персонала», – говорится в сообщении.
Для удобства маломобильных пассажиров работает касса с заниженным окном и специальным телефоном. В ней можно купить билеты на пригородные и дальние поезда, а также авиабилеты.
В непосредственной близости от специализированного пространства располагается справочный видеотерминал.
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