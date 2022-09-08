На железнодорожном вокзале Казань-1 появился фандомат для приема бутылок и банок

На железнодорожном вокзале Казань-1 установили фандомат для приема пустых пластиковых бутылок и алюминиевых банок объемом не более двух литров. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Для повышения уровня вовлечения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот на вокзалах Нижнего Новгорода и Казани установлены фандоматы», — пояснили в пресс-службе.

Фото предоставлено пресс-службой ГЖД

За сданную тару пользователь фандомата получит вознаграждение в виде бонусных рублей. Их можно потратить при покупке товаров или услуг компаний — партнеров программы.

В дальнейшем РЖД планирует расширить сеть фандоматов, они появятся в том числе и на малых вокзалах.