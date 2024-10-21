На железнодорожном вокзале Казань-1 открылся бизнес-зал

На железнодорожном вокзале Казань-1 сегодня открылся бизнес-зал. Он расположен на первом этаже вокзального комплекса. Столица Татарстана стала вторым городом по запуску такого проекта в границах Горьковской магистрали.

«Вокзал - это не только ворота города, но ещё и городская среда. Считаю, что вокзал Казани - это часть городской среды, городского транспорта», - сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов добавил, что открытие бизнес-зала на железнодорожном вокзале Казани - это «замечательный подарок для жителей и гостей города».

«Здесь есть все условия для комфортного ожидания поезда. Мы весь сезон приводили в порядок нашу железную дорогу до аэропорта Казани. Были отремонтированы все перроны», - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора «РЖД» Николай Федосеев отметил, что железнодорожные вокзалы превращаются в современные многофункциональные помещения, комфортные для пассажиров всех возрастов, в том числе маломобильных.

«Пассажиры становятся более требовательными. И железные дороги меняются в лучшую сторону - обновляются поезда, перроны, вокзалы», - заявил он.

Федосеев убежден, что бизнес-зал на вокзале Казани будет востребован, поскольку многие едут транзитом, кто-то приезжает раньше до отправления.

Начальник железнодорожного вокзала Казань-1 Тагир Якубов рассказал, что бизнес-зал - это «один из новых форматов, который сейчас реализуется на сети железных дорог России».

«Во многих крупных городах подобные бизнес-залы уже имеются. В Казани открылся 13-й по счету бизнес-зал на вокзале России», - сообщил он.

Якубов напомнил, что здание вокзала Казани - памятник архитектуры республиканского значения, объект культурного наследия, поэтому ремонтные работы здесь проводились таким образом, чтобы сохранить историческое наследие.

«Зал отреставрирован, обновлены системы освещения, кондиционирования, вентиляции. Работы велись около полугода», - заметил он.

Бизнес-залом может воспользоваться любой пассажир при условии, что у него есть билет на поезд дальнего следования. Для его посещения действует программа лояльности. Без регистрации в этой программе зал можно посетить за деньги.

В бизнес-зале есть зона отдыха с мягкой мебелью, обеденная зона, игровая комната для детей, переговорная, душевая комната.

Посетить бизнес-залы можно также на вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иванове, Волгограде, Петрозаводске, Сочи, Адлере, Ростове-на-Дону, Уфе и Владивостоке.

видео: «Татар-информ»