На железнодорожном маршруте Казань – Аэропорт построят две платформы

Для развития пассажирской инфраструктуры в этом году планируется построить две платформы на маршруте Казань – Аэропорт: Госархив и Тихорецкая. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Планируется к 2030 году на этой ветке значительно нарастить пассажиропоток. Сегодня там 400 тыс. человек в год», – рассказал он.

По словам министра, в этом году пригородными поездами в Татарстане отправлено более 6,7 млн пассажиров. В прошлом году действовало 127 пригородных железнодорожных маршрутов, а в этом году их количество увеличится до 135.

«В перспективе к 2030 году нам необходимо организовать 171 маршрут. Тогда сможем перевезти более 7,3 млн пассажиров», – подчеркнул Ханифов.

В прошлом году к саммиту БРИКС на железнодорожной ветке Казань – Аэропорт было отремонтировано шесть остановочных пунктов на сумму 116 млн рублей.

На полигоне Куйбышевской железной дороги благоустроены подходы к пяти остановочным пунктам на 5,5 млн рублей.