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Руc Тат
Происшествия 25 сентября 2023 12:21

На железнодорожной станции в Арске погибла женщина, следователи начали проверку

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В Татарстане выясняются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования женщины на железнодорожной станции «Арск». Информация об этом появилась в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, днем 24 сентября 2023 года на железнодорожной станции «Арск» пассажирским поездом смертельно травмирована 52-летняя женщина, совершавшая переход путей в запрещенном месте. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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