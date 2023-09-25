На железнодорожной станции в Арске погибла женщина, следователи начали проверку

В Татарстане выясняются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования женщины на железнодорожной станции «Арск». Информация об этом появилась в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.



По предварительным данным, днем 24 сентября 2023 года на железнодорожной станции «Арск» пассажирским поездом смертельно травмирована 52-летняя женщина, совершавшая переход путей в запрещенном месте. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.