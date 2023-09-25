Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На железнодорожной станции в Арске погибла женщина, следователи начали проверку
В Татарстане выясняются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования женщины на железнодорожной станции «Арск». Информация об этом появилась в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным, днем 24 сентября 2023 года на железнодорожной станции «Арск» пассажирским поездом смертельно травмирована 52-летняя женщина, совершавшая переход путей в запрещенном месте. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.
Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа