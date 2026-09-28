На железнодорожной станции Бурундуки в РТ открыли новый пассажирский павильон

Новый пассажирский павильон открылся на железнодорожной станции Бурундуки в Татарстане. Внутри он оборудован посадочными местами и обогревателями, а снаружи есть навес и лавочка, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Станция Бурундуки имеет важное значение для жителей Татарстана. Здесь совершает остановку межрегиональный поезд, курсирующий по популярному маршруту Казань – Ульяновск. Теперь местные жители могут с комфортом ожидать прибытия поездов в любую погоду», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Железнодорожную станцию Бурундуки возвели во время строительства «Волжской рокады» в 1943 году. Она находится на линии Свияжск – Буинск – Ульяновск в Дрожжановском районе РТ.

Через станцию проходят грузовые составы, а также маршруты пассажирских поездов, включая пригородный до Казани и межрегиональный – до Ульяновска.

Новый павильон на станции Бурундуки построили за три месяца.